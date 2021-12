De acordo com os indicadores de atividade no setor dos serviços do INE, em termos trimestrais, o índice de volume de negócios nos serviços aumentou 15,6%, registando um acréscimo de 6,4 pontos percentuais, face ao trimestre anterior.

As secções de comércio por grosso e a retalho (7% pontos percentuais), reparação de veículos automóveis e motociclos (2,1) e transportes e armazenagem e de alojamento e restauração (5,2) são as que apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado.

"As restantes secções apresentam uma contribuição de 1,6 pontos percentuais para a variação do índice", concluiu o INE.

No período em análise, o INE constatou ainda que os índices de emprego a tempo integral e total registaram quedas homólogas de 10,1 % e 10,4%, respetivamente.

Já o índice de remunerações brutas registou uma diminuição de 11,8% em termos homólogos, concluiu aquele instituto cabo-verdiano.

