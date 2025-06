"Após cinco derrotas seguidas em todas as competições frente aos germânicos, Portugal voltou a vencer a Alemanha 25 anos depois", começa por referir a UM, que analisou a audiência da meia-final da Liga das Nações.

"A última vitória tinha acontecido no Euro 2000 por 3-0 com três golos de Sérgio Conceição" e na quarta-feira "voltou a vencer em solo alemão, algo que não acontecia desde 1985, quando Portugal bateu a Alemanha em Estugarda com o golo de Carlos Manuel", o qual valeu a presença de Portugal no Mundial do México de 1986, recorda a UM.

O jogo foi transmitido na RTP1, sendo "o canal mais visto do dia com um 'share' de 20,6%, tendo este sido o segundo dia do ano onde registou o 'share' mais elevado".

O primeiro dia do ano foi em 25 de maio, quando a RTP1 "registou um share de 22,7% e que fica marcado pela final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting".

A SIC com um 'share' de 14,2% e TVI de 13,1% ficaram na segunda e terceira posições, entre os canais generalistas.

"A vitória sobre a Alemanha foi, sem surpresa, o programa mais visto do dia. Contudo, a grande novidade é que o jogo é agora o programa mais visto do ano na televisão portuguesa", aponta a Universal McCann.

Registou uma audiência total "de 4 milhões e 422 mil telespetadores, o que representou uma audiência média de 2 milhões 588 mil telespetadores e um 'share' de 49,0%", entrando diretamente "para a primeira posição do top".

Quanto ao perfil de telespetadores que assistiram à meia-final da Liga das Nações, "este apresentou uma maior afinidade com o público masculino e mais velho (+45 anos)" e em termos de classe social "registou uma afinidade mais elevada com as classes sociais mais elevadas e mais baixas (B e E)".

A audiência média "foi crescendo ao longo de todo o jogo, tendo a segunda parte verificado uma maior audiência média do que a primeira".

A primeira parte não teve golos, mas a "segunda parte foi uma autêntica montanha-russa de emoções", com Portugal a sofrer primeiro, mas depois a conseguir "a reviravolta", com os golos da Seleção Nacional "a provocarem um ligeiro pico nos níveis de audiência média".

De acordo com a UM, "o pico de audiência média aconteceu já bem perto do apito final do árbitro, por volta das 22:03, altura em que mais de 3,2 milhões de portugueses estavam ligados na RTP1".

