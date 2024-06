Num comunicado, o Governo afirma que, na sétima reunião plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), presidida por Alckmin e pelo vice-Presidente da China, Han Zheng, em Pequim, foi assinado um memorando de entendimento para a cooperação em políticas públicas para micro e pequenas empresas.

Os dois países assinaram um protocolo sobre requisitos sanitários e de quarentena para noz-pecã, um memorando de entendimento relacionado com a cooperação China-Brasil para a expansão da capacidade produtiva na área do desenvolvimento sustentável, e formalizaram uma revisão da estrutura de governança e desenvolvimento do seu quadro operacional visando aprimorar a cooperação bilateral em investimentos e identificar projetos concretos.

Brasil e China também oficializaram uma declaração de intenções para a construção conjunta de um satélite geoestacionário meteorológico, uma cooperação para o aprofundamento da supervisão no setor de seguros e um acordo relacionado com o mercado de capitais, cuja intenção é ampliar as possibilidades de assistência mútua e o intercâmbio de informações, e aprofundará a cooperação regulamentar nos mercados financeiros e de capitais.

Por fim, os países assinaram um acordo para isenção de visto para viagens para o Brasil destinado aos titulares de passaportes de assuntos públicos emitidos pela China.

No mesmo comunicado, Alckmin saudou os investimentos chineses já realizados no Brasil e convidou as companhias do país asiático a participarem no esforço de modernização das infraestruturas brasileiras, que o Governo do Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, promove através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Convido o conjunto das empresas chinesas a participarem do esforço de modernização da infraestrutura do Brasil, que é o Novo PAC", afirmou o vice-presidente brasileiro.

A segunda comitiva do Governo sul-americano a visitar Pequim, liderada por Alckmin e pelo ministro da Casa Civil brasileiro, Rui Costa, terá também na agenda a inclusão do Brasil na iniciativa 'Uma Faixa, Uma Rota'.

Durante a visita à China, que decorre até sábado, uma comitiva de 200 empresários brasileiros procura conseguir o reforço das relações comerciais com empresários chineses.

De acordo com dados oficiais, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2008.

O mercado chinês foi destino de 30% das exportações brasileiras em 2023, atingindo 104 mil milhões de dólares (95,5 mil milhões de euros), sobretudo graças a produtos alimentares e matérias-primas.

A China, por seu turno, mantém investimentos no Brasil que rondam os 40 mil milhões de dólares (36,8 mil milhões de euros), que nos últimos anos se têm centrado sobretudo na área energética.

CYR // MLL

Lusa/Fim