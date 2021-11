"Temos um prazo para ir nos adaptando. Grande parte dos produtores [agrícolas e de proteína animal] já trabalham no sentido de fazer a coleta dos dejetos [fezes do gado] e consequentemente depois a queima dos mesmos de forma que não contaminem a atmosfera", disse Hamilton Mourão, em conversa com jornalistas em Brasília.

"É uma questão de Estado isso aí, não é só o nosso Governo. Qualquer Governo vai ter que encarar esse problema de frente", avaliou o governante.

O vice-presidente brasileiro admitiu que os fazendeiros do país, um dos maiores produtores de proteína animal e de carne de vaca do mundo, tipo de criação animal que colabora para emissão do gás metano, terão de fazer uma adaptação para mitigar estas emissões.

"Já existem empresas que fazem mitigação dos dejetos do gado (...) É só todo mundo se adaptar, é uma questão de mitigação", frisou Mourão.

O metano (CH4), emitido pela agricultura e pecuária, combustíveis fósseis e resíduos, é o segundo gás com efeito de estufa mais importante ligado à atividade humana depois do dióxido de carbono (CO2). Ainda que pouco falado, tem um efeito de aquecimento cerca de 29 vezes superior ao CO2 durante um período de 100 anos, e cerca de 82 vezes durante um período de 20 anos.

Na terça-feira, mais de 100 países, entre eles Portugal, mas também os Estados Unidos, o Brasil e a União Europeia como entidade, comprometeram-se a reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, em comparação com 2020.

A decisão foi anunciada em Glasgow, Reino Unido, onde decorre até dia 12 a 26.ª cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP26).

