"No segundo trimestre de 2021, os residentes em Portugal realizaram 3,6 milhões de viagens, o que correspondeu a um acréscimo de 83,9% face a igual período do ano anterior (-57,6% no primeiro trimestre de 2021), contudo, ainda abaixo dos valores registados no segundo trimestre de 2019 (-35,4%, quando se realizaram 5,6 milhões de viagens)", avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por destino das viagens, 96,9% decorreram em território nacional, o que correspondeu a 3,5 milhões de viagens, mais de 10 pontos percentuais acima da percentagem registada no segundo trimestre de 2019 (85,2%).

Inversamente, as viagens com destino ao estrangeiro "reduziram a sua expressão", limitando-se a 111,7 mil (3,1% do total; 14,8% no segundo trimestre de 2019).

