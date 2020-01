Viagem no comboio histórico a vapor do Vouga realiza-se no sábado A circulação extraordinária do Comboio Histórico a Vapor na Linha do Vouga, que esteve marcada para 21 de dezembro mas foi cancelada devido ao mau tempo, realiza-se no sábado, divulgou hoje a CP -- Comboios de Portugal. economia Lusa economia/viagem-no-comboio-historico-a-vapor-do-vouga-_5e0df0f08362ff1c25c653c0





"Devido às condições climatéricas adversas que afetaram a Linha do Vouga, o Comboio Histórico a Vapor do dia 21 de dezembro foi cancelado. No dia 04 de janeiro de 2020 (sábado), realizar-se-á uma circulação extraordinária, na qual poderá ser utilizado o bilhete já adquirido para dia 21 de dezembro", divulgou a CP na sua página na internet.

Os efeitos do mau tempo provocado pelas tempestades Elsa e Fabien, que atingiram o país em dezembro, levaram a transportadora a cancelar a circulação do comboio histórico a vapor que estava marcada para dia 21 daquele mês, permitindo, segundo uma nota divulgada na ocasião, a apresentação do pedido de reembolso do valor do bilhete até 31 de dezembro de 2019.

A CP remarcou, assim, a viagem para o próximo sábado e fonte oficial da transportadora adiantou à Lusa que os bilhetes já estão esgotados.

De acordo com a informação disponibilizada no 'site' da CP, o comboio a vapor tem partida de Aveiro e o programa inclui animação a bordo com grupo de música e cantares tradicionais da região e a visita ao Museu Ferroviário, em Macinhata do Vouga.

