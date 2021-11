Vendas pela internet caem e representam 17% do volume de negócios em 2020 - INE

As vendas de bens e serviços através da internet representaram 17% do total do volume de negócios em 2020, menos 2,8 pontos percentuais que em 2019, devido às reduções nos serviços de alojamento e de transporte, divulgou hoje o INE.