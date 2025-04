De janeiro a março, a empresa liderada por Elon Musk vendeu 36.167 veículos, contra 65.774 unidades no mesmo período do ano passado.

No mês de março, a Tesla vendeu 13.860 carros na União Europeia, contra 15.055 no mesmo mês de 2024, o que representa um decréscimo de 7,9% e contrasta com o aumento médio de 23,9% dos carros elétricos no mesmo período.

Os países com os maiores aumentos nas vendas de carros elétricos em março foram a Letónia (+344%), Chipre (140%) e Espanha (68,9%), enquanto a Estónia (-29,3%) teve o pior registo, seguida da França (-6,6%).

No primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2024, as matrículas de automóveis de todos os tipos de motores no mercado único caíram 1,9%.

