De acordo com o serviço estatístico europeu, face a dezembro de 2024, o índice de vendas a retalho corrigido do calendário diminuiu 0,3% na área do euro e 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Os maiores aumentos homólogos no volume total do comércio a retalho foram registados, em janeiro, no Luxemburgo (11,4%), na Bulgária (8,1%) e em Portugal (5,3%). Registaram-se decréscimos na Finlândia (-0,4%), na Bélgica e em Itália (ambos -0,3%).

Na variação em cadeia, as maiores descidas no volume total do comércio retalhista foram registadas na Eslováquia (-9,0%), na Lituânia (-4,8%) e em Chipre (-2,2%), tendo as maiores subidas sido observadas na Eslovénia (2,3%), na Hungria (2,2%) e nos Países Baixos (1,6%).

Em Portugal, o indicador avançou 0,1% face a dezembro de 2024.

