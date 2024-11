De acordo com o serviço estatístico da UE, na comparação com agosto, o volume das vendas a retalho subiu 0,5% nos países da área do euro e 0,3% entre os 27 Estados-membros.

Entre os Estados-membros, os maiores avanços homólogos foram observados no Luxemburgo (13,1%), na Roménia (10,3%) e na Croácia (7,1%) e os recuos principais na Estónia (-4,4%), Polónia e Eslovénia (-3,0% cada) e a Finlândia (-2,1%).

Na comparação mensal, a Bélgica, a Dinamarca e a Croácia (2,1% cada), a Alemanha (1,2%), a Áustria e Eslováquia (1,1% cada) apresentaram os maiores crescimentos nas vendas a retalho e a Eslovénia (-2,6%), a Polónia (-2,0%) e a Finlândia (-1,6%) os recuos mais representativos.

Em Portugal, o indicador avançou 5,2% face a setembro de 2023 e 0,9% na comparação com agosto.

IG // CSJ

Lusa/Fim