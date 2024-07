Apesar deste aumento, o volume de matrículas mantém-se "relativamente baixo" (-18%) quando comparado com o nível pré-pandemia, refere em comunicado.

Assim, os principais mercados automóveis registaram resultados modestos: Espanha (+5,9%), Alemanha (+5,4%), Itália (+5,4%) e França (+2,8%).

Em comparação com os números de junho, os registos de automóveis na União Europeia (UE) aumentaram 4,3% devido ao crescimento em três dos quatro principais mercados, incluindo Espanha (2,2%).

Enquanto os mercados italiano e alemão aumentaram 15,1% e 2,2%, respetivamente, o mercado francês registou um declínio de 4,8% em junho.

No que diz respeito aos veículos elétricos, as vendas de veículos elétricos a bateria (VEB) em junho diminuíram 1% para 156.408 unidades, tendo a quota de mercado caído de 15,1% para 14,4%.

O crescimento na Bélgica (50,4%) e em Itália (117,4%) não compensou o declínio nos outros principais mercados - Alemanha (18,1%), Países Baixos (15%) e França (10,3%).

Assim, no primeiro semestre do ano, foram matriculados 712.637 novos veículos elétricos a bateria, o que representa um aumento de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

As vendas de híbridos 'plug-in' (PHEV), por seu lado, registaram um "forte declínio" de 19,9% em junho, concentrado nos mercados em queda da Bélgica (49,2%), França (21,7%) e Alemanha (3,4%).

Em junho, os VEPI representavam 6,1% do mercado total, com 66.482 unidades vendidas, contra 7,9% no ano passado.

Entretanto, as matrículas de veículos híbridos elétricos (VHE) aumentaram 26,4% em junho, para 321 959 unidades, elevando a quota de mercado para 29,5%, em comparação com 24,4% em junho de 2023.

No que diz respeito aos veículos a gasolina e a gasóleo, as vendas de automóveis a gasolina foram "relativamente estáveis", diminuindo 0,7%, representando agora 34,4% do mercado, em comparação com 36,2% em junho do ano passado.

As quebras de vendas em mercados como França (20,2%) e Espanha (7,5%) foram compensadas por crescimentos na Alemanha (12,1%) e em Itália (6,9%).

Na mesma ordem de ideias, os veículos a gasóleo diminuíram 0,9% no mês, com uma quota de mercado de 12,7%.

Enquanto o mercado alemão registou um aumento de 12,4%, verificaram-se quedas significativas em países como Itália (18,3%), França (8,3%) e Espanha (2,1%).

MC // CSJ

Lusa/Fim