Venda de ações no BAI rendem ao Estado angolano 87 milhões de euros

O Estado angolano arrecadou 87 milhões de euros com a venda de 10% do capital que detinha indiretamente no Banco Angolano de Investimentos (BAI), através da Sonangol e da Endiama, com uma procura 1,58 vezes superior à oferta.