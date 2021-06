A agência France-Presse adianta que os sites da Reddit ou do sistema de pagamento Paypal, bem como de meios de comunicação como o New York Times, Le Monde, a BBC, o Guardian, o Financial Times, também estavam inacessíveis hoje cerca das 10:00 TMG (11:00 de Lisboa).

Alguns sites voltaram a estar acessíveis cerca das 10:30 TMG depois de várias tentativas de ligação.

Os sites inacessíveis apresentavam mensagens tais como "Error 503 Service Unavailable" ou "Connection Failure".

A agência AFP adianta que o site do Governo britânico, gov.uk, que inclui os vários ministérios e permite aos utilizadores realizar muitos procedimentos relacionados com os serviços públicos britânicos, apresentava a mensagem "Error 503 Service Unavailable".

O site da Casa Branca estava a exibir a mensagem "Esta página não está a funcionar" quase ao mesmo tempo.

Os sites dos jornais Le Monde e New York Times exibiram pelo menos temporariamente mensagens como "Error 503 Service Unavailable" ou "Connection Failure".

A mensagem "Error 503" indica um problema com os servidores informáticos.

O site especializado na deteção de problemas de acesso à Internet Down Detector reportou informações que "podem indicar uma interrupção em grande escala no Fastly", um fornecedor de serviços na nuvem dos EUA, adianta.

