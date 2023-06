"Em 2022, registou-se um aumento nominal de 72,7% do Valor Acrescentado Bruto gerado pelo Turismo (VABGT) face a 2021, segundo a estimativa preliminar da Conta Satélite do Turismo. O VABGT representou 8,9% do VAB nacional (5,7% em 2021), superando os níveis de 2019, ano em que representava 8,1% do VAB da economia", referem os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Assim, o VABGT foi de 18.308 milhões de euros em 2022, contra 10.601 milhões de euros em 2021 e 15.092 milhões de euros em 2019, último ano completo antes da pandemia da covid-19, que afetou o setor.

Quanto ao consumo do turismo no território económico (CTTE), este indicador registou um aumento nominal de 79,3% em 2022 face a 2021, assumindo um peso no produto interno bruto (PIB) nacional de 15,8%.

O instituto estatístico estima que o valor do consumo foi de 37.836 milhões de euros em 2022, contra 21.097 milhões de euros no ano anterior e 32.906 milhões de euros em 2019.

"Os valores do VABGT e do CTTE situaram-se acima dos níveis de 2019, evidenciando uma dinâmica de recuperação mais acentuada do que a observada para o total da economia nacional em 2022", conclui o INE.

Aplicando o 'Sistema Integrado de Matrizes Simétricas Input-Output' aos principais resultados da CST, o INE estima que, em 2022, o consumo turístico tenha tido um contributo total (direto e indireto) de 29.224 milhões de euros para o PIB, "equivalente a 12,2% daquele agregado, e de 24,9 mil milhões de euros para o VAB da economia nacional (12,0%)".

O VAB é o valor bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo.

JO // SB

Lusa/Fim