UNITA vai dialogar com partidos para anular indicação de novo presidente da CNE angolana

O líder da UNITA disse hoje, em Luanda, que o maior partido da oposição angolana vai intensificar o diálogo com as outras forças políticas, face às irregularidades na indicação do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

