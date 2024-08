Num comunicado hoje divulgado, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) manifestou preocupação pelos atrasos, "sem esclarecimentos nem justificação" e apelou ao executivo que resolva "com celeridade" o problema.

"O grupo parlamentar da UNITA considera inaceitável que tal situação prevaleça e, mais uma vez, sem nenhuma comunicação do executivo sobre as razões de tal atraso, provocando graves consequências económicas, sociais e psicológicas para a vida dos funcionários e suas famílias, privados dos seus rendimentos já de si insuficientes", destaca-se no documento.

A UNITA, que se solidarizou com os funcionários públicos afetados pelo atraso salarial, apelou também ao Governo para que gira as finanças públicas com maior rigor e organização para evitar estas situações.

O Ministério das Finanças não se pronunciou sobre o sucedido até ao momento.

