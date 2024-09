"Eu percebo a necessidade da aprovação de um orçamento, mas não pode ser um mau orçamento. Se for um mau orçamento, é pior para o país do que não haver orçamento", afirmou Rui Rocha aos jornalistas.

Para o líder da IL, "a questão de haver um orçamento [aprovado] tem sido muito dramatizada, mas o que importa são as soluções para o país".

Em vez de "discutir tricas orçamentais e se as agendas são privadas ou públicas", criticando a Aliança Democrática e o Partido Socialista , a IL preferiu visitar hoje uma creche em Mafra, onde deu a conhecer a proposta do cheque-creche que hoje vai ser discutida no parlamento, uma iniciativa dos liberais de resposta à falta de creches e de vagas.

"Se o país estiver à espera de uma rede de creches públicas, as famílias não vão ter soluções. Por isso é que defendemos o cheque-creche. O Estado já se comprometeu com a gratuitidade das creches, então pegue-se nesse dinheiro que está a ser investido e sejam as famílias a escolher", propôs Rui Rocha.

Com esta medida a IL diz querer dar maior apoio à primeira infância e garantir uma efetiva universalização do acesso a creches, acreditando que as entidades privadas e do setor social poderão estar "mais disponíveis" para virem a alargar o número de creches no país.

FCC // ACL

Lusa/Fim