O dólar norte-americano foi a segunda moeda mais usada, com uma quota de 31,4%, enquanto as divisas de países da UE que não usam o euro somaram 3,0% e outras moedas internacionais corresponderam a 13,4%.

Em 20 dos 27 Estados-membros da UE, o euro foi a principal moeda utilizada nas exportações extracomunitárias.

O dólar norte-americano foi a divisa mais usada nas importações de bens provenientes de países terceiros, representando 51,1% do total, com o euro na segunda posição, com uma quota de 39,7%, e as divisas de países da UE que não utilizam o euro a corresponderam a 1,6%, enquanto outras moedas internacionais representaram 7,0%.

Nas exportações, a Eslovénia (91,1%), Croácia (82,8%) e Lituânia (75,0%) foram os países que mais usaram o euro como divisa.

Por outro lado, o dólar foi a principal divisa usada nas importações extracomunitárias em 18 dos 27 Estados-membros da UE.

As maiores quotas de utilização do dólar registaram-se na Lituânia (65,5%), nos Países Baixos (63,8%) e na Finlândia (63,5%).

