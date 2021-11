A informação foi divulgada ao final da tarde na rede social Twitter pela presidência eslovena do Conselho da UE, que informa que o grupo de Resposta do Conselho a situações de crise (IPCR), juntando Estados-membros, instituições europeias e especialistas, se reuniu e "concordou com a necessidade de ativar o mecanismo travão de emergência e impor restrições temporárias a todas as viagens para a UE a partir da África Austral".

"A presidência eslovena apelou aos Estados-membros para testarem e colocarem em quarentena todos os passageiros que chegam", acrescenta na mesma informação, tendo em conta que a decisão sobre viagens recai sempre sobre cada país.

Por seu lado, o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, indicou através do Twitter que "os Estados-membros concordaram em introduzir rapidamente restrições a todas as viagens à UE de sete países da região da África Austral", precisando tratar-se de Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul e Zimbabué.

"Testes, quarentena e rastreio de contactos para os passageiros que entram na UE são importantes", adiantou Eric Mamer.

Fonte europeia ligada ao processo confirmou à agência Lusa estar em causa "uma suspensão urgente de todas as viagens áereas para a UE" destes sete países.

