A nota diz que a UE distinguiu a eficácia da abordagem adotada pela Portucel na prevenção do novo coronavírus junto dos trabalhadores, suas famílias e comunidades residentes na área de implementação do projeto da companhia nas províncias de Manica e Zambézia, centro de Moçambique.

As medidas específicas adotadas incluem o contato "porta a porta" em detrimento das reuniões com toda a comunidade, manutenção do Programa de Desenvolvimento Social em paralelo com os cuidados de proteção, fornecimento de "sprays" desinfetantes para as ferramentas usadas pelos trabalhadores no campo, distribuição de gel desinfetante e de material e equipamento às autoridades distritais na área de influência do projeto.