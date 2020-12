Após quase 24 horas ininterruptas de negociações e devido às negociações do pós-'Brexit' [saída do Reino Unido da UE] ficou de fora a repartição anual dos TACS para 119 espécies pesqueiras de gestão partilhada com Londres, incluindo pescada, tamboril ou peixe-galo nas águas do norte.

O Conselho de ministros da Agricultura e Pescas é tradicionalmente marcado por longas discussões sobre os TAC e repartição de quotas de pesca para o ano seguinte.

Na quarta-feira, o ministro do Mar português, Ricardo Serrão Santos, tinha indicado que as negociações dos totais admissíveis de capturas (TAC) e quotas com o Reino Unido "irão passar para a presidência portuguesa", no primeiro semestre do próximo ano.

