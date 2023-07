"Um dos nossos objetivos é reduzir a dependência excessiva de uma série de fornecedores, muitos deles baseados na China, para produtos que são vitais para as nossas economias, por exemplo, matérias-primas críticas", disse Von der Leyen em conferência de imprensa, após uma cimeira com o Japão hoje realizada em Bruxelas, salientando que a UE está a concluir um acordo de cooperação sobre matérias-primas e um memorando de cooperação sobre semicondutores com o executivo de Tóquio.

Na cimeira UE-Japão, adiantou ainda a líder do executivo comunitário, o bloco europeu anunciou ter decidido "levantar as restrições impostas à importação de produtos alimentares, na sequência do acidente nuclear de Fukushima", que resulta dos resultados positivos dos controlos efetuados pelas autoridades nipónicas e pelos Estados-membros, bem como da avaliação da Agência Internacional da Energia Atómica.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, por seu lado, adiantou que Tóquio quer aprofundar o diálogo com a UE, no âmbito da segurança económica.

A par de Ursula von der Leyen e de Fumio Kishida, também participou na 29.ª cimeira UE-Japão o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Na reunião de alto nível foi ainda debatida a cooperação entre Tóquio e o bloco europeu no apoio à Ucrânia e na condenação da ofensiva russa, bem como os esforços para a paz na península da Coreia.

IG // SCA

Lusa/Fim