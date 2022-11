No terceiro trimestre, as reservas brutas aumentaram 26%, para 29.100 milhões de dólares (29.410 milhões de euros), ou 32% a uma taxa de câmbio constante, e as viagens cresceram 19%, para cerca de 21 milhões por dia, em média.

Em comunicado, a empresa indica que os consumidores estão a ficar cada vez mais confortáveis a usar o serviço, à medida que os receios da pandemia vão diminuindo.

Com sede em São Francisco, nos EUA, a Uber Technologies Inc. debateu-se com um forte decréscimo das viagens de clientes durante os confinamentos. Contudo, com o reforço da vacinação e a flexibilização das restrições, muitas pessoas estão novamente a viajar e a regressar aos escritórios e restaurantes.

"Mesmo que o ambiente macroeconómico permaneça incerto, o 'core business' da Uber está mais forte do que nunca", diz o presidente executivo (CEO), Dara Khosrowshahi, citado no comunicado.

No trimestre terminado em 30 de setembro, a Uber perdeu 1.210 milhões de dólares (1.223 milhões de euros), ou 0,61 dólares por ação, o que compara a uma perda superior, de 2.420 milhões de dólares (2.447 milhões de euros), 1,28 dólares por ação, um ano antes.

PD // PJA

Lusa/Fim