"Temos uma perspetiva à volta dos 148.000 turistas portugueses em 2022 [...], um crescimento de 63% [face ao ano passado], e vamos trabalhar para dobrar este número em 2023", afirmou o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos Brito, em declarações à Lusa.

Em 2019, contabilizaram-se 176.000 turistas portugueses no Brasil, sendo que em 2021 este número estava em 91.000, considerado "um resultado positivo", tendo em conta o impacto da pandemia de covid-19 nas viagens.

Assim, para o presidente da Embratur o alívio das restrições face à covid-19 vai, "sem dúvida", contribuir para o aumento de turistas portugueses naquele país, que se quer destacar como um destino "seguro, de natureza, e com tudo o que o turista português procura".

A Embratur está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com um 'stand' de 315 metros quadrados, evento que decorre até domingo, depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia, reunindo cerca de 1.400 expositores.

"O Brasil é dos destinos mais procurados pré-pandemia e a semelhança que existe entre Portugal e o Brasil, como o alinhamento entre a nossa cultura, gastronomia e idioma, fortalece, cada vez mais, a possibilidade de os portugueses irem ao nosso país", sublinhou.

Já sobre as ações a desenvolver em Portugal, o presidente da Embratur adiantou que, a partir de maio, será realizada uma campanha de publicidade para "fortalecer a imagem [do Brasil] enquanto um país seguro e pronto a receber", a que se somam 'roadshows' e 'press trips'.

Questionado sobre o processo de reestruturação da TAP e sobre a aposta da companhia no Brasil, Carlos Brito disse que, no âmbito da BTL, realizou-se hoje uma reunião com a transportadora, que garantiu querer aumentar o número de voos para aquele país.

"A TAP está a trabalhar nesse sentido. Só falta ativar o Porto Alegre [...] e a TAP quer ativar de imediato esse destino", concluiu.

PE // CC

Lusa/Fim