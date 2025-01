Foi o maior valor registado pelo setor nos últimos 15 anos, superando o montante obtido com o Campeonato do Mundo de Futebol em 2014, quando os turistas estrangeiros gastaram 6,9 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros) no país sul-americano.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, o valor representa um crescimento de 6,28% face ao ano anterior, quando o setor turístico arrecadou 6,9 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros).

Esse avanço expressivo está diretamente relacionado ao aumento no número de visitantes internacionais que atingiu 6,65 milhões de pessoas em 2024, um crescimento de 12,6% face a 2023.

Num comunicado, o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o "potencial do turismo em gerar empregos, fortalecer comunidades e promover desenvolvimento".

Em dezembro de 2024 os turistas estrangeiros deixaram 721 milhões de dólares (685,5 milhões de euros), 16% acima que o mesmo período do ano anterior, quando foram injetados 622 milhões de dólares (591,4 milhões de euros) na economia nacional em receitas geradas pelo turismo.

O Governo brasileiro também destacou que o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o Projeto de Lei Complementar que inclui o programa "Tax Free" para turistas na reforma tributária.

Esse programa permitirá o reembolso de impostos a turistas estrangeiros, oferecendo um incentivo adicional para visitar o Brasil, e deve ser concretizado nos próximos anos.

