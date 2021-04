"Temos um setor em particular que é fundamental e crucial para desenvolver as nossas economias. [...] Temos de desenvolver um turismo sustentável em África", defendeu o secretário de Estado da Internacionalização, na sua intervenção no encerramento do seminário empresarial Portugal-África "Exportar 'Verde' - Internacionalização das empresas na era da sustentabilidade".

Na data em que se assinala o Dia da Terra, o governante salientou que este é um setor com um papel crucial na defesa do ambiente e da sustentabilidade.

Relativamente às empresas portugueses presentes em África, Eurico Brilhante Dias lembrou que elas são já quase 18.000 e que se têm vindo a diversificar.

"Elas [as empresas portuguesas] estão a criar oportunidades em África, a criar emprego local e eu espero que este contributo possa ser uma importante ferramenta, não só para o desenvolvimento de melhores relações económicas, mas também de um ambiente sustentável em África", referiu ainda no evento organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela aicep Portugal Global - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

No entanto, o governante ressalvou que, para aumentar as exportações bilaterais entre a UE e África, é necessário reduzir as "barreiras ao comércio", não só ao nível das taxas.

O secretário de Estado apontou ainda a necessidade de se criar um mecanismo financeiro adequado e incentivos, destacando o papel do Banco Mundial, do Banco de Investimento Africano e do Banco de Investimento Europeu, que devem estar alinhados com os objetivos da defesa do ambiente.

MPE // MSF

Lusa/Fim