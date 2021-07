Turismo mantém crescimento em maio com 1 M de hóspedes e 2,1 M de dormidas -- INE

O setor do alojamento turístico manteve o crescimento em maio, com um milhão de hóspedes e 2,1 milhões de dormidas, o que compara com 126.600 hóspedes e 261.600 dormidas no mesmo mês do ano passado, divulgou hoje o INE.