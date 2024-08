"Cheguei a um acordo com os democratas radicais de esquerda para um debate com a camarada Kamala Harris. O debate será transmitido em direto pela ABC FAKE NEWS, de longe o canal mais desagradável e injusto do mercado", afirmou o candidato na sua rede social, Truth Social.

As regras, segundo Trump, que presidiu o país entre 2017 e 2021, serão as mesmas que as estabelecidas em 27 de junho, dia em que o confronto foi com o então adversário democrata, o Presidente Joe Biden. O fraco desempenho deste último nesse debate levou-o a retirar-se da corrida à reeleição.

No dia 10 de setembro, em Filadélfia, os dois candidatos estarão de pé e não vão poder dispor de notas, avançou Trump, não especificando, se os microfones serão silenciados para quem não detém a palavra, como aconteceu no debate com Biden, em junho.

Trump disse ainda que a ABC News lhe garantiu que o debate seria "justo" e que não seriam fornecidas perguntas a ninguém antecipadamente.

O ex-presidente acrescentou que Harris não aceitou debater consigo a 04 de setembro, na Fox News, sublinhando que mantém essa possibilidade em aberto, caso a democrata mude de ideias.

Os desacordos sobre a data de 10 de setembro tinham esta semana lançado dúvidas sobre a sua realização.

Na segunda-feira, Trump criticou a "hostilidade" do canal em relação aos conservadores e criticou o facto de estar a ser ponderada uma alteração das regras, afirmando que preferia fazê-lo na NBC, CBS ou FOX News.

A campanha de Harris disse ter pedido à ABC News que mantivesse os microfones abertos para um direito de resposta imediato, e Trump insistiu que tinha sido alcançado um acordo no passado em que os microfones seriam silenciados.

