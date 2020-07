O valor total das trocas comerciais atingiu os 578 milhões de dólares (510 milhões de euros). Destes, 426 milhões de dólares (376 milhões de euros) dizem respeito a importações (+26,3%) e 151 milhões de dólares (133 milhões de euros) a exportações (-18,1%), de acordo com dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses.

As trocas comerciais entre janeiro e maio entre Lisboa e Pequim ascenderam a 2,4 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros), menos 7,9% se comparado com o período homólogo do ano anterior.