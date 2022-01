Em comunicado ao mercado, a EDP informa que "as energias renováveis representaram 75% da eletricidade gerada pela EDP em 2021", ano em que "a geração eólica aumentou 5% em comparação com o período homólogo, principalmente impulsionada pela Europa e Brasil, como resultado de maior capacidade instalada".

Por outro lado, refere, "a produção hídrica diminuiu significativamente devido principalmente à alienação de 1,7 GW de seis centrais hidroelétricas em Portugal em dezembro de 2020, que contribuíram com 3,4 TWh de geração em 2020".

"Excluindo este impacto, a produção hídrica na Península Ibérica diminuiu 1% no período, principalmente devido à fraca produção hídrica no quarto trimestre (o coeficiente de geração hídrica foi 57% abaixo da média histórica)", lê-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

