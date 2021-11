"O reajuste do preço nos transportes é irreversível. A questão já não é se vai haver atualização de preço, a questão é saber quando e, por nós, devia ser ainda esta semana", afirmou Castigo Nhamane.

A Fematro entregou ao Governo uma proposta de aumento de preços e aguarda que o executivo dê uma resposta ainda esta semana, acrescentou.

"Não posso divulgar os valores dos preços constantes na nossa proposta, mas já é do domínio do Governo", declarou.

Nhamane sustentou que a atividade ficou incomportável com a mais recente escalada nos preços dos combustíveis, observando que o setor não atualiza preços há cinco anos.

Há duas semanas, a Autoridade Reguladora de Energia (Arene) de Moçambique anunciou a subida dos preços dos produtos petrolíferos no país entre 7% a 22%, refletindo a subida do preço do barril de crude.

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, disse, na semana passada, no parlamento, que o aumento do preço dos produtos petrolíferos ainda está abaixo do que as regras de cálculo preveem.

O preço da gasolina "podia ser 75 [meticais por litro]" em vez do aumento para 69, em vigor, caso fosse aplicado o que estava na lei, referiu.

O aumento podia ter sido maior, mas não foi, porque é preciso "fazer as coisas de forma gradual até estarmos de novo na fórmula e funcionar como tínhamos combinado", entre Governo e gasolineiras, disse Maleiane.

A regra de cálculo tem em conta o preço do barril de crude e a taxa de câmbio do metical, moeda moçambicana, prevendo atualizações sempre que há variações superiores a 3%.

PMA (LFO) // MAG

Lusa/Fim