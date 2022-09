A TAAG vai disponibilizar três frequências semanais, com saídas de Luanda com destino ao aeroporto "Comandante Ndozi" no Soyo, à segunda, quarta e sexta-feira, tendo a viagem uma duração aproximada de 50 minutos.

O Soyo é uma cidade industrial e portuária do norte de Angola, onde se localizam terminais petrolíferos, e tem potencial de LNG (Gás natural liquefeito), oferecendo um contexto empresarial relevante no que diz respeito ao trânsito de passageiros.

Os voos serão feitos usando as aeronaves modelo DASH 8 Q400, pertencente à classe turbo-hélice.

Transporta um total de 74 passageiros, sendo 64 em classe económica e 10 em classe executiva.

A TAAG disponibiliza atualmente 14 destinos domésticos e 12 destinos internacionais, realizando transporte de passageiros e de carga.

