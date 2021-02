A estatal LAM transportou 29.923 passageiros em janeiro de 2021 contra 53.249 passageiros no período homólogo de 2020.

Os números hoje divulgados surgem depois de a companhia ter anunciado uma queda drástica de receitas que inclusivamente atrasou o pagamento dos vencimentos de janeiro.

Apesar da quebra, as operações continuam e ajustam-se ao mercado, referiu a companhia em comunicado.

Para responder à procura, "a LAM aumentou a frequência de voos para Quelimane", capital da província da Zambézia, no centro do país, e haverá mais voos à quarta-feira entre Quelimane e Beira e ao sábado em sentido inverso.

De igual modo, haverá voos entre Quelimane e Tete à sexta-feira, com regresso ao domingo.

A companhia divulgou hoje diversos números relativos aos seus voos de janeiro.

As rotas mais frequentadas foram Maputo-Nampula-Maputo com 6.438 passageiros, Maputo-Beira-Maputo com 4.793, Maputo-Tete-Maputo com 4.226, e Maputo-Pemba-Maputo com 3.706 passageiros transportados.

A LAM disse ter assegurado um índice de pontualidade operacional de 91% num universo de 608 partidas, significando um acréscimo de três pontos percentuais em relação ao igual período de 2020, em que a pontualidade registada foi de 88% para 1.088 partidas.

Moçambique regista 571 mortes e 53.527 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.441.926 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

