"Os trabalhadores tanto reafirmaram a sua disponibilidade para manter a operacionalidade da fábrica em regime de laboração contínua, desde que nos moldes até aqui praticados, como a negação clara às propostas de baixar o valor do trabalho prestado, conforme a empresa tem tentado implementar", lê-se num comunicado divulgado hoje pelo sindicato dos trabalhadores da agricultura e das indústrias de alimentação, bebidas e tabacos de Portugal (Sintab), após um plenário que decorreu na terça-feira em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

Numa moção que "aponta à administração, de forma clara, quais as linhas que conduzem a um acordo de pacificação para enfrentar as exigências do verão", os trabalhadores da Super Bock Bebidas consideram que a resposta da empresa às propostas sindicais de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) "é manifestamente insuficiente, quer do ponto de vista do equilíbrio da lógica negocial, quer no âmbito da justa distribuição da riqueza por si gerada".

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do Super Bock Group disse não ter "comentários a fazer ao conteúdo da moção, por respeito ao processo negocial que está em curso".

"O Super Bock Group reserva uma eventual posição para o momento em que a referida negociação estiver concluída", refere, acrescentando: "Naturalmente, não nos revemos [na moção] quer quanto à forma, quer ao nível do conteúdo, repleto de inverdades".

No documento, os trabalhadores sustentam que "a atual postura da empresa, mantendo a situação de impasse relativa ao acordo de laboração contínua, apesar de conhecedora dos parâmetros de aceitação dos trabalhadores, demonstra uma clara intenção de aproveitamento da atual situação de crise sanitária para tirar aproveitamento económico e em nada condiz com a mensagem de apaziguamento recentemente transmitida à Comissão de Trabalhadores [CT]".

A prová-lo, avançam a "contínua exploração da mensagem de que a ausência de acordo de laboração contínua tem um impacto negativo grave na operacionalidade, quando essa é uma realidade que a própria empresa criou, nada tendo feito, até agora, para a afastar".

Neste sentido, os trabalhadores pretendem que a administração da Super Bock apresente, "no imediato", uma proposta de acordo de laboração contínua "dentro dos parâmetros" já indicados, que apontam para a "continuidade das condições até aqui praticadas" e para "valores de aumento salarial que se aproximem do campo da aceitabilidade deixado antever na última reunião".

"Caso a administração não avance nesse sentido durante os próximos dias, estão os sindicatos mandatados para procederem ao agendamento de novas formas de luta que deverão passar por greves parciais, no posto de trabalho, em todos os turnos e secções da empresa", avisam.

Relativamente à negociação do aumento salarial para 2021, os trabalhadores reiteram "a importância de que se mantenha a seriedade na negociação, nada presente nas propostas de 'zero' e 1% que a empresa apresentou".

Segundo sustentam, "num ano em que a empresa teima apelidar de crítico, a opção por distribuir 44 milhões de euros em lucros pelos seus dois acionistas não encontra base de coerência quando comparada com a negação à valorização salarial dos trabalhadores".

Os trabalhadores da Super Bock Bebidas estiveram em greve nos passados dias 08 e 09 de junho, em protesto contra os aumentos salariais de "0%" propostos pela administração.

A esta greve seguiu-se um terceiro dia de paralisação, no feriado de 10 de junho, no âmbito da já duradoura greve em vigor ao trabalho suplementar.

Terminado o protesto, a administração da Super Bock manifestou-se disponível para retomar as negociações.

