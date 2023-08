A empresa, com sede em Aichi, no centro do Japão, anunciou que as restantes duas fábricas poderão retomar o trabalho durante a tarde, depois de todas as 28 linhas de produção no país terem ficado paralisadas por mais de um dia.

A falha, tornada pública na terça-feira, envolvia o sistema que processa as encomendas de peças para os veículos da Toyota Motor, explicou a construtora, que foi obrigada a acionar um sistema de suporte.

As ações da empresa abriram em terreno positivo na bolsa de Tóquio e estavam a negociar com uma subida de 1,09% às 11:00 (04:00 em Lisboa), na sequência do anúncio.

A Toyota Motor disse estar a investigar a falha, mas salientou não se tratar, em princípio, de um ciberataque.

Em março, a empresa foi obrigada a suspender a produção em todas as fábricas no país, na sequência de um ataque informático a um dos fornecedores, o que afetou a plataforma de encomendas.

As autoridades japonesas analisaram o caso para determinar a origem, que ocorreu pouco depois de vários países terem alertado para a possibilidade de a Rússia realizar ciberataques contra nações que apoiaram sanções contra o Kremlin devido à invasão da Ucrânia.

