A Toyota prevê agora fabricar cerca de 9,3 milhões de veículos este ano, o que representa um corte de 3,2%, refere o fabricante japonês em comunicado.

A divulgação da alteração nas previsões para o final do ano ocorre, em simultâneo, com um corte adicional na produção de 70.000 unidades em setembro (que já tinha sido reduzida em 360.000 anteriormente) e com um corte na produção de 330.000 unidades previsto para o mês de outubro.

O razão para este corte foi, mais uma vez, justificada com "a diminuição nas operações de vários fornecedores locais devido à disseminação prolongada do novo coronavírus no sudeste da Ásia e ao impacto (negativo) da oferta limitada de semicondutores", adiantou.

No entanto, o principal fabricante de automóveis no Japão, em volume de vendas, manteve as suas previsões financeiras para o final deste ano.

