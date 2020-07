De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a petrolífera francesa já assinou todos os contratos legais e financeiros para garantir os 16 mil milhões de dólares, cerca de 14 mil milhões de euros, necessários para avançar com o investimento na bacia do Rovuma, na província nortenha de Cabo Delgado.

Apesar do abrandamento no investimento em energia e das perturbações causadas pela pandemia de covid-19 na economia global, a francesa total assegurou o maisor investimento direto estrangeiro de sempre, segundo a sociedade de advogados White & Case LLP, que assessorou os financiadores.