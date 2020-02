Total de crédito a famílias e empresas recua para 185,9 mil ME em dezembro face a novembro O total do crédito concedido pelos bancos às famílias e empresas ficou em 185.951 milhões de euros em dezembro, 1.038 milhões abaixo de novembro e 1.043 milhões acima do mês homólogo, divulgou hoje o BdP. economia Lusa economia/total-de-credito-a-familias-e-empresas-recua-_5e42a0b5ab112512a5afad3f





Os dados do Banco de Portugal (BdP) relativos ao 'stock' do crédito dizem respeito ao valor global do crédito concedido acumulado pelos bancos e são diferentes das novas operações de crédito, que se referem aos novos empréstimos concedidos em cada mês.

Por segmentos, os empréstimos para compra de habitação somaram em dezembro perto de 93.290 milhões de euros, abaixo dos 93.385 milhões de euros de novembro e acima dos 93.015 milhões de euros de dezembro de 2018.

Nas empresas, o crédito emprestado em dezembro somava perto de 67.123 milhões de euros, ficando aquém dos 68.153 milhões de euros do mês anterior e dos 69.590 milhões de euros de dezembro de 2018.

