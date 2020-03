TICV diz que novo modelo tarifário vai impulsionar ligações aéreas em Cabo Verde O diretor-geral da companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), Luís Quinta, afirmou à Lusa que o novo modelo tarifário definido pelo Governo, que inclui uma tarifa social, vai impulsionar as ligações aéreas domésticas. economia Lusa economia/ticv-diz-que-novo-modelo-tarifario-vai_5e66311b23994a197a1c86fe





Em entrevista à Lusa, o responsável da TICV, nova designação da anterior Binter Cabo Verde, explicou que a companhia iniciou em 24 de fevereiro a aplicação do novo modelo tarifário, conforme previsto no decreto-lei 54/2019, de dezembro, que instituiu a obrigação de as companhias aéreas que operam ligações domésticas reservarem 10% dos lugares em cada linha para a tarifa social, com pelo menos 40% de desconto, beneficiando idosos, estudantes e famílias numerosas.

"Vemos como um modelo que pode permitir o crescimento do transporte interno, algo sem dúvida muito desejado por todos os intervenientes do setor. A tarifa social vai fazer com que parte da população consiga viajar a preços mais acessíveis e a tarifa flexível, que no nosso caso chamamos 'fleximais', vai trazer outras vantagens ao nível de peso e volumes de bagagem e também liberdades com as alterações dos voos", sublinhou Luís Quinta.