Este foi o quarto trimestre positivo consecutivo para a fabricante de carros elétricos, o que deixa esta empresa qualificada para ser incluída no índice Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Segundo noticia a agência AP, uma decisão sobre essa eventual inclusão será tomada mais tarde.

No segundo trimestre do ano (abril a junho), a Tesla apresentou lucros líquidos de 104 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros).

As restrições impostas pelo governo da Califórnia forçaram o fabricante de carros elétricos e painéis solares a fechar a sua única unidade de montagem nos Estados Unidos, em Fremont, Califórnia, entre 23 de março e 11 de maio.

A Tesla lucrou 2,18 dólares (1,88 euros) por ação, superando as estimativas de Wall Street que previa um trimestre equilibrado, segundo o gabinete de estudos FactSet.

Ainda assim, a receita caiu 4,9% face ao período homólogo do ano passado, para 6 mil milhões de dólares (cerca de 5 mil milhões de euros), superando, no entanto, as estimativas de 5 mil milhões (cerca de 4.450 mil milhões de euros).

A empresa do multimilionário Elon Musk explicou que o seu progresso no primeiro semestre do ano a posiciona para o sucesso no segundo semestre, à medida que a produção continuar a melhorar.

A fabricante anunciou ainda que já escolheu o local para instalar a sua segunda fábrica de montagem nos Estados Unidos, embora não tenha divulgado o local.

A zona de Austin, no Texas, era considerada a favorita, mas Tusla, no Oklahoma, é também uma possibilidade.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (142.312) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,9 milhões).

