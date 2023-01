"O TCGL -- Terminal de Carga Geral e de Granéis de Leixões, concessionado ao Grupo ETE, bateu em 2022 o recorde de carga movimentada ao atingir quatro milhões de toneladas, mais 6% que em 2021", pode ler-se num comunicado do grupo ETE divulgado hoje.

De acordo com o comunicado, "o TCGL observou no ano de 2022 um crescimento exponencial da sua atividade, nomeadamente na movimentação de granéis sólidos com um aumento de 12% face a 2021, destacando-se um crescimento de 11% na importação e de 20% na exportação".

"No que respeita à movimentação de carga geral, os volumes de importação equipararam-se às exportações, no entanto ao nível do 'mix' de cargas, a importação atingiu valores recorde comparativamente a 2021, crescendo 5%", refere a empresa.

O terminal aponta como previsão "manter este ritmo de crescimento, tendo recentemente investido em novos equipamentos portuários e no aumento da sua capacidade de armazenagem, permitindo continuar a aumentar a sua capacidade de movimentação de cargas em terminal".

Em causa estão duas novas gruas verticais, "uma delas com possibilidade de trabalhar a 100% com energia elétrica, facto que contribuirá igualmente para a sustentabilidade da sua operação no Porto de Leixões".

A empresa recorda ainda que 2022 "foi um ano que colocou dificuldades às operações logísticas à escala global, com questões conjunturais transversais à maioria dos portos europeus e mundiais".

O grupo ETE, detido exclusivamente por capitais portugueses, foi fundado em 1936 e integra as áreas de operação portuária, transporte marítimo, operação logística, transporte fluvial, agentes de navegação, engenharia, construção e reparação naval.

Emprega mais de 1.200 trabalhadores e gera um volume de negócios anual superior a 230 milhões de euros, tendo presença internacional em países como Colômbia, Uruguai, Cabo Verde, Moçambique e Bélgica, e parcerias no Gana e no Japão.

