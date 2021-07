A informação consta de uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros, de 14 de julho, consultada hoje pela Lusa, que autoriza a Direção-Geral do Tesouro, "em linha com a nova estratégia de financiamento para o Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA)", a conceder o aval do Estado, no valor de 103.655.427 escudos (940 mil euros), válido por 12 meses e como garantia ao empréstimo que a Tecnovia CV pretende contratar junto do Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde (BAI-CV).

Na resolução, o Governo reconhece que a empresa "vem realizando um conjunto de empreitadas contratadas pela Infraestruturas de Cabo Verde", no âmbito do programa PRRA, e que a Tecnovia CV "tem sido um importante operador económico e parceiro" do executivo no setor da construção civil em Cabo Verde, participando "ao longo dos últimos anos em empreitadas para as mais diversas entidades públicas e privadas".

"Todavia, dado que o país vive uma conjuntura macroeconómica e financeira muito adversa, resultado das medidas, nacionais e internacionais, imprescindíveis de contenção da pandemia de covid-19, com efeitos económicos e sociais excecionais, à empresa são devidos créditos resultados de trabalhos já efetuados", reconhece o Governo, na resolução.

O grupo português Tecnovia opera em três continentes, nas áreas da engenharia e construção, produção industrial de materiais de construção, concessões de infraestruturas, imobiliário e ambiente, tendo atingido um volume de negócios global superior a 175 milhões de euros em 2019.

Além de Cabo Verde, fora de Portugal a Tecnovia opera ainda na Guiné-Bissau, Angola, Marrocos, Timor-Leste, Bolívia, Panamá e Equador.

