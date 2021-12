"No 3.º trimestre de 2021, a capacidade de financiamento das famílias diminuiu 0,5 pontos percentuais (p.p.), para 4,9% do PIB, e a taxa de poupança fixou-se em 11,3% (11,7% no trimestre anterior), refletindo o crescimento de 1,2% do consumo privado, acima do aumento do rendimento disponível", indica o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional.

Segundo o instituto, a taxa de poupança das famílias diminuiu assim 0,4 p.p. relativamente ao trimestre anterior.

