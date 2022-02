Esta queda deveu-se à redução no número de turistas de 38,1% em termos mensais, causada pela implementação de medidas mais restritivas nos postos fronteiriços, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em janeiro, os hotéis de Macau hospedaram pouco mais de meio milhão de pessoas.

Desde o início da pandemia, Macau, que registou apenas 81 infetados com o novo coronavírus, tem seguido uma política de 'zero casos', à semelhança do que acontece na China continental, com sério impacto no fluxo de visitantes.

No ano pré-pandémico de 2019, mais de 14 milhões de pessoas ficaram alojadas nos hotéis e pensões de Macau, que recebeu, nesse ano, quase 40 milhões de visitantes.

