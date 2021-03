A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) indicou que em janeiro "os hotéis e pensões hospedaram 447.000 indivíduos, menos 58,6%, em termos anuais".

Em janeiro, nos cerca de 30 quilómetros quadrados de Macau, capital mundial do jogo cuja indústria hoteleira disponibiliza atualmente 36 mil quartos, "o número de hóspedes do Interior da China correspondeu a 373.000 (83,5% do total), menos 52,5%", em relação ao mesmo mês de 2020, indicou a DSEC.

Após o reinício, em 23 de setembro, da emissão dos vistos individuais e de grupo da China continental para o território, suspensos desde o início da pandemia de covid-19, o número de visitantes tem subido gradualmente, ainda que de forma lenta e muito abaixo de uma média de cerca de três milhões de visitantes registada por mês em 2019.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, mas contabilizou apenas 48 casos, sem registar qualquer morte ou surto local.

Em 2019, quase 40 milhões de pessoas visitaram Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal.

A taxa de ocupação média hoteleira em 2020 em Macau foi de 28,6%, menos 62 pontos percentuais em termos anuais.

