Em relação a março, o índice de preços no consumidor (IPC) subiu 0,4%, acrescentou a Destatis.

Assim, a Destatis reviu em alta ligeira a taxa de inflação homóloga e mensal de abril divulgada no dia 29.

Os bens em geral ficaram mais caros em 0,3% entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2020 - abaixo da média -, principalmente devido à evolução dos preços dos produtos energéticos, que caíram 5,8%.

A maior queda, de 23,7% - foi registada no diesel leve como consequência da queda constante do preço do petróleo no mercado global desde o início do ano, principalmente devido à pandemia da covid-19, também observada numa redução dos preços dos combustíveis de 15,4%.

A eletricidade, por outro lado, era 4,4% mais cara em abril do que um ano antes.

Excluindo o impacto da energia, a taxa de inflação em abril seria de 1,5%, e excluindo os combustíveis, 1,6%.

Os preços dos alimentos também aumentaram consideravelmente, já que subiram 4,8% em abril.

O impacto da crise da covid-19 foi especialmente significativo nos preços das frutas, que cresceram 11,0%, e dos vegetais, que registaram um aumento de 6,5%, tendo os da carne e derivados de carne aumentado 9,3%.

Excluindo o impacto de energia e dos alimentos, a taxa de inflação em abril seria de 1,2%.

Os serviços ficaram mais caros que a média, com 1,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O aluguer de casas, decisivo na determinação da evolução dos preços dos serviços, por ser uma das principais despesas de consumo, aumentou 1,4%.

Os preços dos serviços em instituições sociais aumentaram notavelmente (5,0%) e as taxas de manutenção e reparo de veículos (4,0%).

O IPC harmonizado para a Alemanha, calculado segundo critérios comunitários, aumentou em abril em 0,8% em relação ao ano anterior e 0,4% em relação ao mês anterior.

