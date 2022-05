A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da energia e produtos alimentares não transformados, acelerou para 3,3% em maio deste ano, na comparação com igual mês do ano passado.

O instituto calcula que, se não houver mudanças nos próximos meses, a taxa de inflação ficará nos 5,7% no final deste ano, em termos homólogos, enquanto a inflação subjacente situar-se-á nos 2,5%.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que mede a evolução dos preços com o mesmo método em todos os países da zona euro, subiu 7,3% em abril, face a igual mês do ano anterior, e cresceu 0,9% em relação ao mês de março último.

