Segundo a Folha de Informação Rápida (FIR) do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, a classe "saúde" foi a que mais contribuiu para o aumento mensal de preços, com uma variação de 2,43%.

Destacaram-se também as subidas dos preços nas classes: "vestuário e calçado" e "bebidas alcoólicas e tabaco" com 1,89% cada e "hotéis, cafés e restaurantes" com 1,87%.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram Lunda Sul com 1,34%, Huambo com 1,37% e Malanje com 1,41%, enquanto Cabinda com 2,46%, Namibe com 2,38% e Lunda Norte com 2,17% tiveram as maiores subidas mensais.

A variação homóloga fixou-se em 28,41%, com um acréscimo de 10,22 pontos percentuais em relação à observada em novembro de 2023, mas mantendo a tendência de desaceleração face aos 29,17% registados em outubro.

A classe "alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com uma subida de 1,06 pontos percentuais durante o mês de novembro face ao mês homólogo, seguida das classes: "bens e serviços diversos", "saúde" e "vestuário e Calçado".

