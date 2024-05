De acordo com a estimativa rápida, publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá acelerado para 3,1% em maio, uma subida de 0,9 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

"Esta aceleração resulta essencialmente do efeito de base associado à redução mensal de preços registada em maio de 2023 (-0,7%), no seguimento da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais", explica o organismo de estatística.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,7%, contra 2% no mês anterior.

Por seu lado, a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para 7,8% (7,9% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou um aumento de 2,6% (variação nula em abril).

O INE estima que, comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,2%, contra 0,5% em abril e -0,7% em maio de 2023.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 3,9%, que compara com 2,3% no mês anterior.

O organismo de estatística nacional estima uma variação média nos últimos doze meses de 2,6% (valor idêntico ao do mês anterior).

AAT // CSJ

Lusa/Fim