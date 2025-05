O diretor executivo da GHF, Jake Wood, disse no domingo não acreditar ser possível implementar o plano da organização para ajudar Gaza, "respeitando rigorosamente os princípios humanitários de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência".

A organização, com sede em Genebra e criada há poucos meses, anunciou em 14 de maio que pretendia distribuir cerca de 300 milhões de refeições durante um período inicial de 90 dias.

A ONU e organizações não-governamentais (ONG) declararam várias vezes que não participariam na distribuição de ajuda por esta fundação, acusada de colaborar com Israel.

A ONU declarou que a GHF não respeita os princípios de "imparcialidade, neutralidade e independência".

A ONG Trial International anunciou, na sexta-feira, ter pedido às autoridades suíças a abertura de um inquérito administrativo para determinar se a GHF estava a respeitar a lei, nomeadamente no que diz respeito à utilização prevista de empresas de segurança para transportar a ajuda dos pontos de passagem para os locais de distribuição.

"Há dois meses, fui contactado para dirigir a GHF devido à minha experiência na área humanitária", afirmou Wood no comunicado.

"Tal como muitas outras pessoas em todo o mundo, fiquei horrorizado e angustiado com a crise de fome em Gaza", acrescentou, dizendo que se sentia compelido a ajudar. "Estou orgulhoso do trabalho que supervisionei", acrescentou.

Após uma trégua de dois meses, Israel retomou a ofensiva na Faixa de Gaza, em meados de março, e intensificou os ataques em 17 de maio, com o objetivo declarado de eliminar o movimento islamita palestiniano Hamas, libertar os últimos reféns e assumir o controlo do território.

O ataque dos comandos do Hamas em Israel, a 07 de outubro de 2023, causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelita, na maioria civis, de acordo com uma contagem da agência France-Presse, baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas raptadas nesse dia, 57 continuam detidas em Gaza, sendo que, pelo menos, 34 morreram, de acordo com as autoridades israelitas.

Mais de 53.939 habitantes de Gaza, na maioria civis, foram mortos pela resposta de Israel, segundo dados do Ministério da Saúde do Governo do Hamas em Gaza, considerados fiáveis pela ONU.

